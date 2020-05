Colto in flagrante mentre spaccia in parcheggio: 20enne in manette

Usava il parcheggio del bar - all'insaputa dei gestori - quale base per lo spaccio. Ed è proprio lì che è stato colto in flagrante: i carabinieri di Campodarsego hanno arrestato M.O., 20enne operaio pregiudicato, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

I fatti

È successo intorno alle ore 19 di mercoledì 27 maggio proprio a Campodarsego: il giovane, raggiunto dai militari dell'Arma, è stato subito trovato in possesso di 15 grammi di marijuana (in parte già confezionata in dosi) e di meno di un grammo di cocaina. La successiva perquisizione domiciliare ha consentito di rinvenire un altro grammo di marijuana e un bilancino di precisione. Il 20enne è stato poi rimesso in libertà.