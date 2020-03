Dopo poche settimane il copione si ripete: torna in manette nel suo territorio di spaccio

Il volto arcinoto alle forze dell'ordine di Mirah Jacks ha fatto finire nuovamente in arresto il 37enne nativo della Liberia.

L'arresto

Lo straniero bazzica Padova dove non ha una dimora fissa e vive spacciando droga in strada. La sua zona franca è la Stanga dove a metà gennaio era già stato arrestato e dove lunedì si è ripetuta una scena del tutto analoga. Alle 17.30 una pattuglia della Squadra volante che transitava lungo via della Croce Rossa lo ha riconosciuto e fermato per un controllo. Confermate le generalità e visto l'atteggiamento tipico del pusher in attesa di clienti, Jacks è stato perquisito. Addosso aveva della marijuana sia divisa in dosi che sfusa, per un totale di 38 grammi, oltre a dieci euro in contanti. Tutto il materiale è stato sequestrato mentre il liberiano ancora una volta veniva dichiarato in arresto per detenzione a fini di spaccio e condotto nelle camere di sicurezza dove h trascorso la notte in attesa del processo per direttissima.