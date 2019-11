Colto in flagrante mentre cede marijuana a un minorenne: spacciatore arrestato

Colto con le mani nel "sacchetto": i carabinieri di Padova e Padova principale hanno arrestato per detenzione ai fini di spaccio M.J., 37enne originario della Liberia senza fissa dimora.

I fatti

Durante un servizio di controllo al Parco Europa in via Maroncelli i militari dell'Arma hanno visto l'uomo cedere un involucro contenente 10 grammi di marijuana a un 17enne pakistano. Nel corso della successiva perquisizione i carabinieri hanno rinvenuto nelle tasche del liberiano anche 135 euro in contanti, ritenuti provento di spaccio.