Bicchieri rotti nel locale e marijuana nella borsetta: 20enne arrestata

Ha dato in escandescenze. Finendo così nei guai: i carabinieri di Mestrino hanno arrestato A.B.G., 20enne di origini romene residente a Selvazzano Dentro, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I fatti

È successo nella notte tra venerdì 10 e sabato 11 luglio a Tencarola, frazione di Selvazzano Dentro: teatro dell'accaduto il bistrò caffetteria "River" in via Padova, dove la ragazza, in stato di alterazione psico-fisica, ha iniziato a scagliare a terra alcuni bicchieri frantumandoli. All'arrivo dei militari dell'Arma ha posto attiva resistenza salvo poi venire bloccata e identificata nonché perquisita. Con tanto di sorpresa: la giovane, infatti, aveva con sé un involucro contenente 60 grammi di marijuana, a cui se ne aggiungeranno poi altri 50 trovati nella sua abitazione. La ventenne è stata quindi arrestata e trattenuta presso le camere di sicurezza del Comando provinciale di Padova in attesa del rito direttissimo.