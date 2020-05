A zonzo per la città con un sacchetto di marijuana in tasca: 24enne in manette

Il secondo in due giorni. E sempre nella stessa via: la polizia di Padova ha arrestato C.O.M, 24enne di origini nigeriane senza fissa dimora, per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

L'arresto

Teatro dell'accaduto via Bronzetti, a Padova: alle ore 14 di sabato 2 maggio una volante ferma il giovane che, durante il controllo, viene trovato in possesso di quasi 28 grammi di marijuana (contenuti in un sacchetto). Il 24enne è dunque finito in manette, oltre ad essere stato sanzionato anche per violazione delle misure sulla prevenzione della diffusione del Coronavirus.