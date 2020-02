Marijuana nelle tasche, e un divieto di dimora pendente: 23enne in manette

Dal controllo alle manetti in pochi istanti: i carabinieri del Norm di Padova hanno arrestato in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti K.E., 23enne nigeriano senza fissa dimora e già sottoposto alla misura cautelare del divieto di dimora nel Comune di Padova.

I fatti

Nella tarda mattinata di sabato 29 febbraio i militari dell'Arma stavano svolgendo una perlustrazione del territorio in via Niccolò Tommaseo quando ha fermato il giovane: la successiva perquisizione personale ha consentito di rinvenire in suo possesso tre involucri contenenti complessivamente 10 grammi di marijuana e 30 euro, ritenuti provento di precedente attività di spaccio. Alla luce del divieto di dimora non rispettato il nigeriano è stato arrestato e portato nelle camere di sicurezza in attesa del rito direttissimo.