Dopo il controllo torna subito a spacciare in strada: la marijuana gli costa le manette

Essere incappato in un controllo delle forze dell'ordine pochissimi giorni fa non ha fatto desistere Amechi Ogwogho dal tornare a dedicarsi allo spaccio in strada.

L'arresto

L'uomo, cittadino nigeriano di 37 anni e già noto alla Giustizia per una lunga serie di precedenti penali, è stato fermato nel tardo pomeriggio di giovedì dai carabinieri di Padova. Una pattuglia impegnata in un servizio nella zona di piazza Gasparotto ha notato la vecchia conoscenza poiché l'africano era già finito in caserma a inizio settimana. Quando lo hanno raggiunto e perquisito lo straniero ha dovuto vuotare le tasche e consegnare quattro involucri di plastica in cui erano conservati un totale di 25 grammi di marijuana. É stato dunque inevitabile per lui l'arresto con l'accusa di detenzione a fini di spaccio.