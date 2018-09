Lo trovano con 15 grammi di cocaina e quasi 4mila euro: arrestato e processato per direttissima

Fatale fu la perquisizione: un pluripregiudicato 33enne algerino è stato arrestato e condannato a un anno di reclusione dopo il processo per direttissima.

I fatti

Il nordafricano è stato fermato dalla squadra mobile di Padova durante una delle consuete attività di contrasto del crimine: gli agenti lo hanno bloccato mentre era a piedi in via Tommaseo, in zona fiera. E il successivo controllo nella sua abitazione in via Gattamelata ha dato i suoi frutti: nel cassetto di un mobile, infatti, i poliziotti hanno trovata quattro involucri contenenti circa 15 grammi di cocaina. Nonché 3.850 euro: considerato che l'algerino è privo di lavoro si suppone che tali soldi siano i proventi dell'attività di spaccio.