Sconti e promozioni "3x2" per attirare i clienti: famiglia marocchina arrestata per spaccio

A conduzione familiare: nella tarda serata di venerdì i carabinieri del comando provinciale di Padova hanno arrestato due coniugi e il fratello dell’uomo, di origini marocchine, i quali spacciavano cocaina e hashish vicino a esercizi pubblici e luoghi di aggregazione giovanile.

Sconti e stalking

La particolarità dei tre nordafricani sta nel fatto che "promuovevano" la loro droga: non solo, infatti, spronavano insistentemente i propri clienti ad acquistarla, ma addirittura proponevano sconti e promozioni "prendi 3 e paghi 2", rivolgendosi in particolare a giovani che, già loro clienti, si erano affidati alle cure del Sert per disintossicarsi.

(Notizia in aggiornamento)