Durante lo sfratto spunta la droga: in manette dopo la visita dell'ufficiale giudiziario

Proseguono i controlli della polizia in città, sia in centro storico che nei quartieri periferici. Lunedì sera è stato rintracciato un uomo destinatario di un ordine di carcerazione. Durante uno sfratto è invece stato arrestato uno spacciatore.

Pattugliamenti in strada e nei locali

Dopo una verifica all'interno del bar Kirone in via Pizzolo all'Arcella, dove sono stati identificati quattro avventori di cui due pregiudicati, le verifiche della squadra volante di sono spostate in centro città. Poco prima delle 22 in piazza Duomo è stato fermato il 29enne tunisino C.B., pluripregiudicato e privo dei documenti. Il giovane è stato portato in questura per l'identificazione, dove si è scoperto che su di lui gravava un ordine di carcerazione dello scorso 10 dicembre.

Sfratto con sorpresa

Martedì mattina gli agenti sono intervenuti in via Vittorio Veneto alla Mandriola in supporto all'ufficiale giudiziario incaricato di notificare lo sfratto a uno straniero, che stamattina avrebbe dovuto lasciare l'appartamento. Al momento dell'incontro è stato però necessario l'intervento di una volante di supporto, perché all'interno dell'abitazione è stato trovato il 46enne Mourad Koussani, tunisino senza fissa dimora, con diverse dosi di droga. Sono stati sequestrati 0,75 grammi di marijuana e 10 di cocaina, che gli sono valsi l'arresto per possesso di stupefacenti.