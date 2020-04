In strada nel cuore della notte: l'eroina nascosta addosso gli vale le manette

Non solo era in strada in piena notte nonostante le norme anti contagio, ma aveva anche con sè dell'eroina.

Il controllo

Inevitabile l'arresto con l'accusa di detenzione a fini di spaccio per Fasani Kobh, marocchino di 22 anni. Il ragazzo mezz'ora dopo la mezzanotte di lunedì è stato notato e fermato dai carabinieri di Prato della Valle lungo via Giotto, non lontano dalla stazione ferroviaria. Oltre a non avere una valida giustificazione per trovarsi in quel luogo, la perquisizione ha permesso di recuperare 12 grammi di eroina che portava con sè e che sono stati sequestrati. Dopo l'arresto il pubblico ministero ha disposto che fosse rimesso in libertà.