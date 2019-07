Spaccio di eroina alla luce del sole: pusher in manette e patente ritirata per il cliente

Un giovane in sella a una bici, con i gomiti poggiati alla portiera di un auto. Un fugace scambio, nel mezzo della trafficata via Trieste. Segnali inconfondibili per gli agenti della Squadra mobile, che intervenendo hanno interrotto una compravendita di eroina.

Le accuse

É stato arrestato con l'accusa di spaccio Jene Keb, 26enne tunisino irregolare, senza fissa dimora e volto noto del commercio di droga. A incastrarlo è stata una cessione effettuata con fin troppa disinvoltura, che al cliente colombiano di 33 anni è valsa una segnalazione alla prefettura e il ritiro della patente.

L'arresto

Li hanno notati lunedì pomeriggio in via Trieste. Ken, in bicicletta, era appoggiato alla Volkswagen del colombiano accostata lungo strada. Parlottavano in modo sospetto e quando gli agenti li hanno raggiunti hanno cercato di disfarsi delle dosi. L'acquirente ha gettato a terra 2,8 grammi di eroina appena comprati, il pusher ha fatto lo stesso con altri 3 grammi. Perquisito, aveva addosso anche un pezzo da 20 euro contraffatto, che gli è costato anche l'accusa di possesso di banconote false.