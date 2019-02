Spacciatore in manette: nascondeva i plichi di eroina in casa con i bimbi piccoli

Sposato e padre di famiglia, il 33enne nascondeva la droga in camera da letto, tanto che al termine della perquisizione è finito in carcere.

Il controllo

A tradire M.C., tunisino residente in città e volto noto alle forze dell'ordine, è stato il palese nervosismo al momento di un controllo in strada. Un atteggiamento che ha subito insospettito i poliziotti che mercoledì sera lo hanno fermato in zona Stanga. Impegnati in un servizio anti droga, hanno notato il 33enne aggirarsi per il quartiere e lo hanno tenuto d'occhio per diversi minuti prima di intercettarlo e chiedergli i documenti. Il giovane si è affrettato a spiegare che non aveva addosso alcun tipo di droga, una solerzia che unita alla sua forte agitazione ha portato gli agenti a pensare l'esatto contrario.

La perquisizione

Dopo la perquisizione in strada è scattata anche quella nel suo appartamento, dove vive con la moglie e due figli piccoli. Lì, in un armadio della camera da letto, è stato trovato il suo tesoretto. Accuratamente impacchettati in strati di cellophane e riposti nella tasca di un giubbotto, c'erano 386 grammi di eroina grezza e un bilancino. Materiale che ha lasciato ben pochi dubbi sul fatto che il tunisino, nonostante i precedenti guai con la legge, fosse tornato a dedicarsi allo spaccio. Il misuratore per pesare le dosi e l'eroina ancora da sgrezzare indicano infatti che il 33enne custodisse, preparasse e rivendesse lo stupefacente.

L'arresto

Arrestato per detenzione a fini di spaccio, è stato portato in carcere a disposizione dell'autorità giudiziaria. L'eroina sequestrata, sulla quale sono in corso indagini per capirne composizione e provenienza, immessa sul mercato al dettaglio avrebbe fruttato decine di migliaia di euro.