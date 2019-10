Sorpreso in strada con le dosi di stupefacente, in casa spuntano gli "attrezzi" del mestiere

Lo hanno notato lungo via Milazzo, sotto le mura dalle parti di piazzale San Giovanni, mentre si aggirava con fare sospetto. Sospetto che al termine della perquisizione ha dato ragione ai militari, che lo hanno ammanettato.

Dal controllo alle manette

É finito nelle camere di sicurezza del comando provinciale Hamza Haji, ventenne marocchino residente in città. A scoprirlo con addosso diciannove grammi di hashish suddiviso in quindici dosi sono stati gli uomini del Nucleo radiomobile, che domenica sera alle 19 lo hanno intercettato e fermato in strada. Già durante il controllo personale la situazione del ragazzo è stata compromessa dal discreto quantitativo di stupefacente, che pochi dubbi ha lasciato sul fatto che non potesse essere per uso personale. La conferma è arrivata quando gli inquirenti hanno perquisito anche il suo appartamento, recuperando e sequestrando anche un bilancino di precisione e tre coltelli con cui il giovane sezionava la droga per poi venderla al dettaglio. Accusato di detenzione a fini di spaccio, Haji è quindi stato arrestato.