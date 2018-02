Fugge con quattro etti di droga, ma viene arrestato grazie a un anziano: profugo nei guai

Prima la fuga, poi l'arresto. Grazie all'intervento di un anziano: manette a un nigeriano di 25 anni, trovato in possesso di quattro etti di marijuana.

LA DINAMICA

È successo a Padova: il profugo, richiedente asilo con permesso di soggiorno per motivi umanitari, era stato individuato dalla polizia in piazza De Gasperi. Sentendosi osservato, il nigeriano (che è risultato domiciliato a Ragusa in quanto sbarcato a Lampedusa nel 2015) ha iniziato a scappare nelle vie limitrofe alla stazione facendo inizialmente perdere le proprie tracce. All'altezza di via Trieste, però, i militari hanno trovato un aiuto inaspettato: un anziano residente ha difatti indicato loro che il nigeriano si era nascosto dietro al cancello di un condominio della zona. Una volta arrestato, il 25enne è stato trovato in possesso di due panetti di marijuana per un quantitativo di 405 grammi: arrestato, la sua fedina penale era già sporca causa precedenti per spaccio.