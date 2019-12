Le dosi di droga in auto fanno scoprire il "tesoretto": in casa ha chili di marijuana

É costato caro a un uomo di Galzignano il ritrovamento nella sua auto di una ventina di grammi di stupefacente. Il materiale ha giustificato una perquisizione domiciliare, che ha permesso di sequestrarne altri tre chili.

L'arresto

Deve così rispondere di detenzione a fini di spaccio G.S., 37enne arrestato lunedì al termine di un controllo. I militari lo hanno intercettato mentre percorreva via Porto a Galzignano Terme a bordo di una Mercedes. Sul sedile passeggero viaggiava anche una 21enne di Rovigo, che al momento risulta estranea alla vicenda. Dopo la richiesta dei documenti i carabinieri hanno setacciato l'abitacolo recuperando un grammo di eroina, 1,5 di cocaina e 17 di marijuana. Sostanze diverse, che li hanno spinti a sospettare che l'uomo fosse più che un semplice consumatore. A quel punto hanno perquisito anche la sua abitazione, raccogliendo ulteriori fondamentali prove. In casa infatti, stipati in due voluminosi scatoloni, c'erano altri tre chili di marijuana essiccata. La droga, su cui sono in corso ulteriori accertamenti per certificarne provenienza e destinazione, è stata sequestrata mentre il 37enne veniva dichiarato in arresto. Per lui l'autorità giudiziaria ha poi disposto gli arresti domiciliari.

Doppia denuncia

Due sono invece gli stranieri denunciati per spaccio dal Nucleo radiomobile di Padova tra lunedì e martedì. Il 18enne tunisino R.B. è stato individuato in via Giuseppe Zais all'Arcella, dove si trovava con addosso 4,8 grammi di marijuana e un coltello. Era invece in via Valeri il nigeriano 21enne che alla vista delle divise ha tentato una fuga durata pochi secondi. Una volta raggiunto e perquisito, gli sono stati sequestrati 50 grammi di marijuana.