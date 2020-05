Confezionava le dosi lungo la strada: noto spacciatore torna in manette

Sono tornati laddove pochi giorni prima erano stati scoperti due spacciatori, trovandone un terzo.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Dal controllo alle manette

É ancora una volta un giovane di origine africana ad essere stato arrestato nel rione Palestro con l'accusa di spaccio di stupefacenti. Christopher Okoeguale, 22 anni e nativo della Nigeria, poco dopo le 18 di giovedì si trovava lungo via Monte Cengio. Lì lo ha notato l'equipaggio di una volante, solo e intento a trafficare con delle strane confezioni lungo il ciglio della strada. Noto spacciatore con diversi precedenti penali specifici, si è deciso di sottoporlo a un controllo. Controllo che in pochi minuti ha chiarito i dubbi circa il suo strano armeggiare: il giovane stava infatti confezionando alcuni piccoli involucri di marijuana pronti per essere venduti. A confermare i suoi traffici illeciti sono stati anche 460 euro in contanti che il ragazzo aveva addosso e ritenuti provento dell'attività di spaccio. Il denaro insieme ai 16 grammi di droga è finito sotto sequestro, mentre Okoeguale è stato arrestato e trasferito in questura.