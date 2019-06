Pusher imbottito di marijuana, scattano le manette. Nei guai anche un minorenne

É di un 35enne arrestato e di un adolescente iscritto nei registri della prefettura il bilancio delle attività contro lo spaccio messe in campo domenica dai carabinieri e dalla polizia.

Le manette

I primi sono intervenuti alle 16.30 in via Trieste dopo aver notato un uomo sospetto. La pattuglia transitando ha incrociato il 35enne nigeriano che al vedere i militari è scappato a piedi cercando di infilarsi nei vicoli che portano in stazione. Fatta inversione, si sono lanciati all'inseguimento raggiungendolo poco lontano e bloccandolo. U.H. durante la perquisizione ha consegnato 70 grammi di marijuana che nascondeva nei boxer divisi in sei pacchetti. Irregolare e noto spacciatore, è stato arrestato.

Minore segnalato

Pochi minuti prima delle 20 è invece toccato alla Squadra volante intervenire in via Due Palazzi. Lì gli agenti hanno trovato un 17enne albanese con addosso una bustina dal contenuto equivoco. Le infiorescenze essiccate hanno subito fatto pensare che si trattasse di marijuana, come poi confermato dalle analisi. Il ragazzo, accompagnato in questura in attesa dei risultati, è stato poi segnalato come assuntore di stupefacente alla prefettura.