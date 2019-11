Fermati con tre chili di droga in corpo: spuntano ovuli per 400mila euro

Erano diretti a Padova imbottiti di cocaina ed eroina, ingerite sotto forma di ovuli e trasportate a bordo dell'auto su cui li hanno fermati all'uscita dell'autostrada.

Il controllo

Risale ai giorni scorsi l'operazione con cui la guardia di finanza di Padova ha assicurato alla Giustizia quattro giovani, recuperando 3,2 chili di stupefacente purissimo che, venduto al dettaglio, avrebbe garantito guadagni per 400mila euro. Il controllo si è svolto in prossimità del casello di Padova Ovest, dove è stata fermata l'auto su cui viaggiavano cinque stranieri. Il gruppetto è parso molto nervoso nel consegnare i documenti e la successiva perquisizione ha permesso di trovare addosso a uno di loro 20 ovuli.

Tentata aggressione all'ospedale

I finanzieri hanno capito che gli involucri erano stati espulsi durante il viaggio e che quindi il giovane li aveva ingoiati diventando a tutti gli effetti un corriere della droga. Temendo che i compagni di viaggio avessero fatto altrettanto, tutti sono stati trasferiti all'ospedale. Attimi di tensione si sono vissuti quando uno degli stranieri ha rotto un vaso di vetro tentando di aggredire, senza successo, i militari. Ripristinata la calma i nigeriani sono stati sottoposti alle radiografie il cui responso è stato inequivocabile.

Gli arresti

Dopo un periodo di osservazione quattro di loro hanno espulso un totale di 290 ovuli contenenti eroina e cocaina che, se si fossero forati nello stomaco, li avrebbero condannati a morte certa. Mentre la droga, 3,2 chili in totale, è stata sequestrata, i quattro sono stati arrestati per detenzione a fini di spaccio e il quinto, che faceva da autista ma non aveva stupefacente in corpo, è stato denunciato. In carcere sono finiti Tasudeen Alasan (20 anni), Mutairu Momoh (22), Jalib Nabala (24) e Samad Abass (24).