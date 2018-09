Shaboo in pieno centro: arrestato pusher filippino con dosi già pronte della pericolosa droga sintetica

In manette dopo la perquisizione: come riporta "Il Mattino di Padova", uno spacciatore filippino è stato arrestato in quanto trovato in possesso di shaboo, potente droga sintetica.

I fatti

È successo all'alba di venerdì, quando la squadra antidroga della polizia municipale è entrata nell'abitazion di S.M.D.V., 47enne filippino residente in via Beato Pellegrino: gli agenti hanno trovato due dosi di shaboo (droga sintetica della famiglia delle anfetamine) oltre a mezzo grammo di marijuana e un saldatore per chiudere le bustine di plastica. Il processo ai suoi danni scatterà il 7 dicembre, ma nel frattempo per il filippino è scattato l'obbligo di dimora a Padova e di presentazione quotidiana al comando della municipale nonché il divieto di uscire di casa dalle ore 20 alle ore 6. Il 47enne è recidivo: era già stato arrestato nel 2016 per il medesimo reato.