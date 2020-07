Entra in mensa con la spranga di ferro e minaccia tutti: dopo l’allontanamento scattano le manette

Era già stato cacciato dalla struttura. Ma ha voluto “mettere il punto esclamativo: i carabinieri di Battaglia Terme hanno arrestato A.J., 24enne di origine nigeriana richiedente asilo, per danneggiamento e minaccia aggravata.

I fatti

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

È successo nel pomeriggio di venerdì 3 luglio a Battaglia Terme: il giovane, già ospite del centro di accoglienza “Terme Euganee” gestito dalla cooperativa “Tuendelee” e già destinatario di provvedimento di esclusione dalle misure di accoglienza con uscita dal centro, non ha rispettato il suddetto ordine e in occasione del pranzo è entrato nella sala mensa munito di spranga di ferro minacciando i presenti e colpendo il bancone danneggiandolo. Ora il 24enne è in attesa del processo per direttissima.