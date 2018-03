Continua a perseguitare la moglie nonostante l'allontanamento da casa: arrestato 34enne tunisino

Stalking reiterato. Si aprono le porte del carcere per J.M., tunisino 34enne che già nel novembre del 2017 era stato denunciato e allontanato da casa in quanto perseguitava la sua ex moglie, coetanea e anch'essa di nazionalità tunisina.

I fatti

La squadra mobile ha eseguito l'ordine di custodia cautelare: l'aggravamento della pena è stato voluto dal pm D'Angelo in quanto il nordafricano, nonostante il primo provvedimento, da metà novembre 2017 a fine gennaio 2018 ha continuato ad avvicinarsi alla donna e a cercare di contattarla, arrivando a effettuare anche 50 telefonate al giorno.