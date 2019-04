Ricercato per una rapina a Padova, si nasconde in una stalla a Trento: arrestato

Ha cercato riparo tra vacche e maiali. Ma non gli è bastato per evitare le manette: come riporta "Trento Today", i carabinieri di Primiero hanno individuato e arrestato un 45enne del posto, destinatario di un provvedimento restrittivo emesso dalla Procura Generale della Repubblica di Venezia.

I fatti

L'uomo si era reso responsabile di una rapina a Padova nell’agosto del 2008 e di un furto in abitazione nell’ex comune di Transacqua (Tn) nell’estate del 2013 nonché, nello stesso periodo, di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Benché residente nella valle del Primiero, per evitare l'arresto si nascondeva nel comune di Levico Terme, sempre in Trentino: dopo alcune ricognizioni e appostamenti nelle campagne è stato localizzato e rintracciato in una stalla e tratto in arresto. Avendo un debito con la giustizia di circa sei anni da scontare, l’arrestato è stato tradotto presso la Casa Circondariale Spini di Gardolo. Alla lista di reati per i quali è già stato condannato si aggiungeranno le conseguenze giudiziarie della latitanza.