Ex calciatore con trascorsi nel Monselice accusato di stupro: arrestato un 28enne

Un giudice ha creduto alla storia della giovane e adesso un ex calciatore con trascorsi nella sua nazionale a livello giovanile e che ha militato nel Monselice in serie D, è finito in carcere con l’accusa di violenza sessuale su una studentessa 22enne. La squadra mobile di Padova ha ammanettato un nigeriano di 28 anni.

L’Episodio

Tutto è iniziato lo scorso 22 gennaio all’interno di un locale di via Bernina dove i due si sono conosciuti durante una serata a tema. Quando è stata ora di tornare a casa hanno scelto di prendere insieme un taxi che li ha riportati in un appartamento di Mezzavia dove l’uomo era ospite da alcuni amici per bere un ultimo drink. Quando la ragazza ha chiesto di chiamare un altro taxi per arrivare nella sua abitazione, entrambi si sono accorti di non avere credito sul cellulare per telefonare, decidendo di dormire assieme. Appena la 22enne ha preso sono, l’ex calciatore ha iniziato a violentarla, abusandone sessualmente. La mattina seguente la studentessa si è presentata in questura denunciando tutto.

La fuga

Per tre mesi i poliziotti hanno ricercato il 28enne, che aveva fatto perdere le sue tracce, fino a due giorni fa quando sono riusciti ad acciuffarlo a Mezzavia, portandolo in carcere. A tradirlo anche i tatuaggi. L’uomo, dopo aver giocato nella Primavera della Reggiana non è mai riuscito a sfondare, militando per lo più in serie D e girovagando per l’Italia.