Tenta la rapina in negozio: pistola sul titolare, un dipendente lo disarma e lo fa arrestare

La prontezza di spirito di un giovane commesso ha permesso ai carabinieri di ammanettare il giovane cinese che giovedì sera ha cercato di mettere a segno una rapina a mano armata.

La rapina

É tarda sera, dentro il negozio di alimentari Bangla Market di via Avanzo ci sono solo il titolare 29enne e un dipendente di 24 anni. Stanno ultimando le operazioni di chiusura quando nel locale irrompe un ragazzo asiatico. Brandisce una pistola, la punta sul proprietario e gli intima di svuotare il registratore di cassa. Sono pochi attimi concitatissimi, ma il 24enne non esita e si slancia sul rapinatore, riuscendo a bloccarlo e disarmarlo.

L'arresto

Nel frattempo le due vittime erano riuscite ad allertare il 112 e in pochi minuti sul posto è arrivata una pattuglia del Nucleo radiomobile. I carabinieri ammanettano immediatamente l'aggressore, che viene trasferito in caserma e identificato in Weishun Zhang, 28enne cinese che bazzica in città senza fissa dimora e ha già numerosi precedenti alle spalle. Il titolare bengalese del negozio e il coraggioso dipendente seppur scossi non sono rimasti feriti e nulla è stato rubato. Poco più tardi si scopre che l'arma era finta: si trattava di una pistola ad aria compressa del tutto simile a una originale e a cui era stato rimosso il tappo rosso obbligatorio per legge. Zhang è stato arrestato con l'accusa di tentata rapina e consegnato al carcere Due Palazzi.