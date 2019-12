Da babysitter ad aspiranti ladre: il passeggino con il bimbo dell'amica nasconde la refurtiva

Un'amica ha affidato loro un passeggino con il suo bambino di pochi anni, diventato ben presto lo strumento per uscire dal negozio con della merce non pagata. Questo era il piano delle due ragazze arrestate mercoledì, sventato però dagli occhi elettronici piazzati nel negozio.

Avvistate

Sono state le telecamere del circuito di videosorveglianza al piano terra di Coin a incastrare Eljizabeta Gasi e Khadija Nadir. Il personale di vigilanza del negozio in via Altinate ha infatti notato i loro movimenti sospetti tra gli scaffali del reparto profumeria, allertando i carabinieri che le hanno poi arrestate. L'episodio risale a mercoledì sera, poco prima della chiusura, quando le due ragazze di 23 e 25 anni hanno raggiunto il grande magazzino insieme a una terza amica. Quest'ultima però, dovendo sbrigare altre commissioni, si è allontanata affidando alle due il passeggino con il figlioletto di tre anni. Una volta entrate i frame le immortalano mentre si aggirano tra i cosmetici, afferrando alcune confezioni e riponendole nel ripiano inferiore della carrozzina.

Arrestate

Movimenti che hanno spinto i vigilantes a chiedere il supporto dei militari, arrivati in pochi minuti con una pattuglia del Nucleo radiomobile. Prese in disparte, le due giovani hanno riconsegnato le tre scatole di fragranze di noti marchi, per un valore totale di 280 euro. Non avendo di fatto lasciato il negozio con la refurtiva, alle due viene contestata l'accusa di tentato furto che è valsa l'arresto alle 25enne Nadir, marocchina residente nel Trevigiano, e alla 23enne serba Gasi, che vive in provincia di Venezia.