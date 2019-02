Tenta il furto, ma ad aspettarlo ci sono i carabinieri

Dopo il fermo di una coppia di ventenni scoperti a rubare in un supermercato di Vigonza, martedì pomeriggio anche l'Ipercity di Albignasego è stato preso di mira.

Il colpo

A entrare in azione nonostante i numerosi clienti (o forse proprio puntando a confondersi tra loro) è stato un ventiduenne tunisino, che ha puntato un noto negozio di articoli sportivi. É entrato, si è aggirato per il locale ed è tornato sui suoi passi cercando di raggiungere il parcheggio esterno. Ci era quasi riuscito, ma ad attenderlo ha trovato i carabinieri di Montegrotto, allertati dal personale del negozio che lo aveva visto muoversi con fare sospetto.

L'arresto

Perquisito, il ragazzo ha dovuto riconsegnare il giaccone del valore di 229 euro che aveva ancora addosso. Condotto in caserma è stato identificato nel tunisino Montassar Hilali, in Italia senza fissa dimora. Arrestato con l'accusa di tentato furto, ha trascorso qualche ora nelle camere di sicurezza prima di comparire davanti al giudice. In sede di direttissima il fermo è stato convalidato e il giovane ha ora l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.