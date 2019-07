Tenta il furto in casa, ma viene bloccato sul balcone: arrestato

Sarebbe dovuto andare via dall'Italia già due anni fa, in quanto espulso nel 2017 su ordine del questore di Siracusa. E invece non solo è rimasto, ma ha anche continuato a delinquere: A.K., 29enne marocchino senza fissa dimora e privo di documenti, è stato arrestato dai carabinieri di Castelbaldo per tentato furto.

I fatti

È successo lunedì 29 luglio a Montagnana, in via Luppia San Zeno: il nordafricano ha cercato di entrare nella casa del proprietario dell'adiacente salumificio “Soranzo” ma ha fatto scattare l'allarme. Sul posto si sono precipitati i carabinieri e una guardia giurata, che hanno trovato l'uomo bloccato su uno dei balconi. E per lui sono scattate le manette.