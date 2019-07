Ladri sempre più sfrontati: scoperto in casa della vittima, reagisce con violenza

Si è trovato faccia a faccia con il ladro, tra le mura di casa che dovrebbero essere il luogo più sicuro. La vittima però non si è persa d'animo, riuscendo a bloccarlo fino all'arrivo dei militari che lo hanno fermato.

L'intervento

All'Arcella torna l'incubo dei topi d'appartamento che, sempre più sprezzanti, colpiscono anche mentre i proprietari si trovano in casa. É successo la notte tra lunedì e martedì ed è capitato di nuovo mercoledì sera. In quest'ultimo caso a essere preso di mira è stato un edificio di via Antonio Zanchi. Un residente 59enne di origine albanese ha scoperto un ragazzo nordafricano che, introdottosi nella proprietà privata, tentava di entrare nel suo appartamento. Lo ha seguito e bloccato lungo le scale fino all'arrivo dei carabinieri. Vistosi in trappola il ragazzo, 19enne tunisino, ha reagito scagliandosi contro i militari che a quel punto lo hanno arrestato. Lovaj Zgonda, irregolare in Italia, deve rispondere di tentato furto e resistenza a pubblico ufficiale.