Arrestata la coppia di criminali che terrorizzava la stazione con aggressioni e furti

Alla fine per loro si sono aperte le porte del carcere di Padova: dopo una lunghissima serie di reati i due tunisini che in più occasioni avevano creato scompiglio in zona stazione sono stati arrestati e consegnati alla giustizia.

L'aggressione

I due stranieri, di 23 e 32 anni, entrambi con numerosi precedenti e irregolari sul territorio cittadino, sono volti noti alle forze dell'ordine del capoluogo che in più occasioni hanno avuto a che fare con la coppia criminale. Il caso più eclatante risale allo scorso gennaio, quando i due avevano cercato di vendere della droga a un architetto di Cervarese. L'uomo si trovava a passare nel piazzale Stazione per raggiungere il proprio studio e in quell'occasione aveva rifiutato l'offerta. Ne era nata una colluttazione durante la quale gli stranieri avevano scagliato sul padovano alcune sedie del plateatico del locale Lovely Bakery.

Lo scippo

Dopo l'aggressione i due sono stati arrestati per lesioni personali e minacce e rimessi in libertà dal giudice, che li ha però gravati con il divieto di dimora in tutta la provincia di Padova. Nonostante la misura cautelare i due delinquenti hanno continuato a frequentare lo scalo ferroviario, infastidendo in più occasioni i passanti. In particolare il 6 aprile i due sono stati notati dalla polizia ferroviaria mentre scippavano una ragazza. La giovane stava acquistando un biglietto alle casse automatiche della stazione e in quel momento uno degli stranieri le ha sfilato dalle tasche portafoglio e cellulare. Gli agenti erano andati vicini alla cattura, ma i due ladri accortisi della loro presenza erano riusciti a fuggire tra la folla.

La cattura dopo mesi

Dopo quell'episodio il referente della Polfer aveva segnalato al giudice che il solo divieto di dimora non era sufficiente a far desistere i due delinquenti dal continuare a commettere crimini. La misura è perciò stata aggravata e sostituita con la custodia in carcere e gli agenti si sono messi alla ricerca dei due tunisini. Rintracciarli non è stato difficile: mercoledì 18 aprile entrambi si trovavano alla fermata di un autobus proprio fuori dalla stazione. Portati in questura per gli accertamenti di rito, sono poi stati affidati al Due Palazzi.