Sorpreso nel parcheggio dell'ospedale mentre spacca i finestrini delle auto: arrestato

Era dentro al parcheggio dell’ospedale e stava cercando di rompere il vetro di una vettura in sosta, quando i carabinieri l’hanno sorpreso e arrestato.

La pietra

I militari di pattuglia si sono accorti che uno straniero di 33 anni aveva in mano una pietra e voleva rompere il lunotto di una bmw parcheggiata per rubare la borsa che era sistemata sul sedile. L’uomo è finito in manette.