Parapiglia alle cucine popolari: rifiuta di andarsene e prende a pugni un poliziotto

Attimi di tensione martedì mattina alle cucine popolari di via Tommaseo, poco lontano dalla stazione, teatro dell'incontrollata scenata di un giovane nigeriano.

Molesto

Matthew Ottomhen, 28enne senza fissa dimora, è ospite abituale della mensa dove va a ritirare alcuni pasti. Martedì poco prima delle 11 erano però in corso i lavori di pulizia e lo straniero è stato invitato a lasciare la struttura. Per tutta risposta ha ingaggiato una discussione con uno degli addetti, rifiutandosi categoricamente di andarsene. Al personale non è rimasto che chiedere aiuto al 113, che inviato sul posto una pattuglia della Squadra volante.

Aggressivo

Nemmeno l'arrivo della polizia è però bastato a placare Ottomhen, che una volta di più ha rifiutato di consegnare i documenti e farsi identificare. Capito che non se la sarebbe cavata con una tirata d'orecchi, ha optato per la violenza. Il 28enne ha colpito in pieno volto un agente, venendo quindi bloccato e trasferito in questura dove è rimasto fino al mattino successivo in stato di fermo. Accusato di resistenza e violenza a pubblico ufficiale, è comparso in tribunale per la direttissima alle 12 di mercoledì. Il poliziotto, medicato al pronto soccorso, ha rimediato una prognosi di sei giorni.