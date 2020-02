Prima chiede l'intervento dei carabinieri, e poi li aggredisce: 28enne in manette

Da presunto aggredito a tentato aggressore: i carabinieri del Norm di Cittadella coadiuvati da quelli di Gazzo hanno arrestato L.P., 28enne di origini romene residente a San Giorgio in Bosco, per violenza e resistenza a pubblico ufficiale.

I fatti

È successo nella serata di sabato 15 febbraio a San Giorgio in Bosco: poco prima delle ore 20.30 l'uomo chiama i carabinieri chiedendo loro di accorrere nel bar in cui si trova in quanto sostiene di essere stato aggredito. I militari dell'Arma giungono sul posto e cercano di calmare il 28enne, visibilmente ubriaco, il quale per tutta risposta prova invece ad aggredirli. Immobilizzato, il giovane è finito agli arresti domiciliari in attesa del processo per direttissima, fissato per lunedì 17 febbraio