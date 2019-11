Topi d'auto minorenni in azione, rubano anche i peluches. Dopo l'arresto è subito libero

Le segnalazioni dei residenti hanno messo messo gli agenti sulla pista giusta, la goffaggine dei tre ladri ha fatto il resto. La refurtiva ha tradito tre giovanissimi, finti uno in arresto e due con una denuncia a carico.

L'intervento

A intercettarli poco dopo la mezzanotte in via Semitecolo, che congiunge Altichiero con Pontevigodarzere, sono stati i poliziotti della questura padovana allertati dalle chiamate di alcune persone residenti in zona. Lungo la strada, semideserta, hanno facilmente individuato tre ragazzi romeni. A fomentare i sospetti nei loro confronti sono stati i monconi di cavi elettrici che fuoriuscivano dal giubbotto dell'unico maggiorenne, il 20enne Georgian Adrian Vuta. Il giovane, peraltro già noto per diversi precedenti di ricettazione, aveva un vistoso rigonfiamento sotto la giacca, da cui ha dovuto estrarre e consegnare un'autoradio, un peluche e un cacciavite da 24 centimetri.

I provvedimenti

Interrogati, nessuno dei tre ha saputo dare una spiegazione convincente sulla provenienza di quegli oggetti, palesemente proventi di furto. In breve la loro origine è però stata chiara, poiché erano stati rubati da un'auto parcheggiata lungo la vicina via Ca' Panosso e il proprietario li ha riconosciuti. Dopo il trasferimento in questura, i due minorenni sono stati denunciati per furto aggravato in concorso mentre Vuta, con lo stesso capo d'accusa, è stato arrestato. Trattenuto nelle camere di sicurezza per la notte, venerdì mattina è comparso davanti al giudice che ne ha convalidato il fermo con l'immediata liberazione del 20enne.