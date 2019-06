Articoli per ufficio contraffatti: sequestrati 26 milioni di pezzi per un valore di 10 milioni di euro

Nuovo maxi sequestro della guardia di finanza di Padova nell’ambito del contrasto alla contraffazione e all’abusivismo commerciale al Centro Ingrosso Cina. I baschi verdi hanno effettuato un controllo nei capannoni di corso Stati Uniti in alcuni esercizi commerciali che vendevano prodotti per il complemento di arredo degli uffici e dei negozi privi delle indicazioni utili alla valutazione ed alla prevenzione dei rischi derivanti dal loro uso.

Ritiro e sequestri

I militari hanno provveduto al ritiro dal mercato dei prodotti presso la società di capitali patavina in quanto potenzialmente pericolosi per la salute dei consumatori, sottoponendo a sequestro amministrativo 2.969.400 articoli tra cui vetrinette per esposizioni, espositori per monili ed occhiali, manichini, blister, calcolatrici, supporti per il sostegno di attrezzatura per stirerie, kit espositivi con led, tabelle pubblicitarie con led, rastrelliere espositive per vestiti, per un valore di mercato stimato di circa un milione di euro.

Venti milioni di articoli

L’analisi della documentazione rinvenuta presso la società padovana ha permesso di ripercorrere la filiera delle aziende collegate, quali fornitori e clienti, che hanno commercializzato la stessa tipologia di prodotti irregolari. L’attenzione è stata rivolta in prima battuta alla società fornitrice con sede in provincia di Milano, attiva nel settore dell’importazione e della distribuzione all’ingrosso degli articoli. I militari hanno riscontrato le medesime carenze evidenziate dalla merce sequestrata a Padova e, quindi, hanno provveduto a porre sotto sequestro circa 23 milioni di articoli pericolosi, in quanto commercializzati in violazione al codice del consumo, che impone le prescrizioni sulla sicurezza dei prodotti a importatori e grossisti. Infatti, importata direttamente dalla Cina. La merce venduta senza alcuna indicazione circa la denominazione legale o merceologica, i dati dell’importatore o del produttore, la specificazione della presenza di materiali o sostanze pericolose e delle modalità di smaltimento, con evidenti rischi per la sicurezza degli ignari consumatori poiché non conformi agli standard produttivi imposti dall’Unione Europea.

Altri commercianti

I baschi verdi hanno proseguito i controlli nei confronti delle società clienti di quelle già ispezionate in provincia di Padova e Milano, scoprendo due grossi bazar a Padova e a Campodarsego, sempre gestiti da cittadini cinesi, dove hanno sottoposto a sequestro complessivamente altri 30mila articoli della stessa specie, anch’essi commercializzati in violazione del codice del consumo, che impone le prescrizioni sulla sicurezza dei prodotti venduti al dettaglio. I titolari delle ditte e i legali rappresentanti delle società, nella loro qualità di responsabili delle violazioni amministrative, sono stati segnalati alle competenti Camere di Commercio per l’irrogazione della prescritta sanzione amministrativa che può arrivare sino a 30mila euro unitamente alla confisca per distruzione della merce.