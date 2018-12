Investito e ucciso a 17 anni da un'auto pirata: fermato a Padova il probabile investitore

Fermato a Padova un uomo di 45 anni. Secondo i carabinieri sarebbe lui il pirata della strada che dopo aver investito Arturo Pratelli non si è fermato a prestare soccorso.

Le indagini

Grazie ad alcuni elementi della carrozzeria del furgone rimasti sull'asfalto e ad alcune immagini riprese dalle telecamere è stato possibile chiudere il cerchio. Il fermo è stato eseguito poco dopo le 7 di domenica 30 dicembre e si tratterebbe di un uomo di Solesino.

La morte

Il ragazzo di 17 anni, Arturo Pratelli, è morto venerdì travolto da un'auto che non si è fermata. L'incidente nel comune di Sovicille, a pochi chilometri di distanza da Siena, in Toscana. Il giovane secondo le ricostruzioni sarebbe stato investito mentre camminava in una zona buia a bordo strada, lungo la Provinciale 73. Stava tornando a casa.