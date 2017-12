A Padova si trova un palazzo con ascensore ogni cento abitanti: è ventesima in Italia

Il Veneto con un edificio con ascensore ogni 208 persone si classifica al 18esimo posto fra le regioni italiane per densità di ascensori, ma fra le prime dieci per numero assoluto con 23.632 immobili che hanno almeno un impianto. È quanto emerge da un’analisi di thyssenkrupp Elevator Italia, azienda specializzata in ascensori e scale mobili.

I DATI

Verona e provincia si collocano al 61 posto in Italia e al primo posto in Veneto per presenza di ascensori (1 edificio con ascensore ogni 160,2 abitanti). Nella sola città di Verona, settima fra le città italiane con più ascensori per abitanti, c’è un edificio con ascensore ogni 67 abitanti. Al secondo posto segue la provincia di Venezia: 1 ogni 173 cittadini, 70esima a livello nazionale. Al terzo posto, abbastanza staccata, c’è la provincia di Vicenza (1/227, 91esima a livello nazionale). In ordine troviamo poi Padova (1 edificio con ascensore ogni 229, 92esima), Treviso (1/244, 98esima), Belluno (1/247, 99esima). Chiude la classifica Rovigo con un edificio con ascensore ogni 400 cittadini. Padova città con un edificio con ascensore ogni 99 abitanti si classifica 20 esima in Italia, Venezia con uno ogni 164 cittadini è 26esima fra le città prese in esame.

MEZZO PIU' USATO AL MONDO

“Dalle nostre analisi – spiega Luigi Maggioni, amministratore delegato di Thyssenkrupp Elevator Italia - in Veneto, gli impianti presenti nei circa 23mila edifici con ascensori sono utilizzati da 4 milioni di persone e richiedono mediamente poco più di 5 interventi all’anno. I motivi principali delle chiamate sono: guasti alle porte, schede elettroniche bruciate, bottoniere usurate, ecc.” I maggiori costi sostenuti dai condomini per questi interventi, secondo thyssenkrupp Elevator Italia ammontano a oltre 700 euro l’anno. “Il servizio di manutenzione predittiva e preventiva per gli ascensori – prosegue l’amministratore delegato – può ridurre del 50% i tempi di fermo impianto. Collegando in rete tutti gli ascensori è possibile monitorare da remoto lo stato di salute e intervenire tempestivamente. L’ascensore oggi è il mezzo più usato al mondo: i 12 milioni di impianti esistenti sono usati da un miliardo di persone. E’ stato stimato che ogni anno si accumulano 190 milioni di ore di fuori servizio a livello mondiale, di cui 11 milioni di ore in Italia. Questo significa che nel nostro Paese un ascensore sta fermo per guasti mediamente 4 giorni e mezzo all'anno”

ASCENSORI PIU' ANZIANI D'EUROPA

L’Italia è il Paese che ha il parco ascensori più vasto, ma anche più “anziano” in Europa: circa il 40% degli impianti in funzione ha più di 30 anni e oltre il 60% non è dotato di tecnologie moderne capaci di garantire un livello assoluto di sicurezza agli utenti. Gli impianti installati prima del 1999 non sono dotati delle moderne tecnologie in grado di garantire il livello di sicurezza minimo richiesto dagli standard Europei (Nuova Direttiva Ascensori 2014/33/UE). Si pensi ad esempio ai sistemi di chiamata d’emergenza, ai sistemi di chiusura delle porte automatiche, al livellamento tra piano e cabina di ascensore