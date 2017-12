L'Ascom "adotta" una ricercatrice, arriva il riconoscimento dell'Istituto di Medicina molecolare

E’ stato il presidente Patrizio Bertin a ritirare, per conto dell’Ascom, il riconoscimento che il VIMM ha consegnato martedì sera all’Associazione nel corso dell’evento organizzato per la conferenza del professor Profumo al Bo’, per aver accolto l’invito dell’Istituto per “adottare un ricercatore”.

L'INIZIATIVA

Come forse si ricorderà, Sara Zumerle, padovana, è la ricercatrice del VIMM, l’Istituto Veneto di Medicina Molecolare, che l’Ascom di Padova ha “adottato” garantendo il finanziamento per un anno per occuparsi di sistema immunitario e cura dei tumori. In questo modo l’Associazione ha aderito all'appello“Adotta un Ricercatore” lanciato dal VIMM, la Fondazione di Ricerca Biomedica Avanzata onlus, per consentire ai “cervelli” fuggiti all'estero di poter fare ritorno in patria. “Tutti noi siamo stati colpiti da malattie gravi, direttamente o indirettamente – ha detto il presidente dell'Ascom di Padova Patrizio Bertin – ed è anche per questo che ci siamo sentiti in dovere di partecipare all’iniziativa resa possibile da tutti i commercianti che hanno deciso di destinare il 5 per mille a Il Faro onlus, la fondazione con cui da anni riusciamo a dedicare parte delle nostre risorse alla ricerca medica”. In questo binomio virtuoso di collaborazione che il VIMM ha ritenuto di dover segnalare, l’Ascom di Padova ancora una volta ha confermato l’impegno ormai decennale per i temi etici e sociali, che le ha permesso di creare una forte e virtuosa sinergia tra mondo dell’impresa, dell’economia e della società civile.