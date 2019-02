Asfaltature: partiti i lavori notturni sulle vie Falloppio, Giustiniani, Morgani e Sografi

È iniziata la notte di lunedì l’asfaltatura dell’asse stradale via Morgani, via Falloppio, via Giustiniani e via Sografi. I lavori dovrebbero concludersi nella notte di venerdì, salvo stop imprevisti causati da eventuali piogge. Le manutenzioni si svolgono esclusivamente di notte, per limitare i disagi alla circolazione in una direttrice fondamentale della città.

Le varie asfaltature

Questi lavori richiedono un investimento di 150 mila euro. Altri 100 mila euro invece sono stati appena spesi per i lavori di asfaltatura conclusi, la settimana scorsa, lungo la Tangenziale Est (l’unica di competenza del Comune) e Corso Stati Uniti. L’assessore ai lavori pubblici Andrea Micalizzi sottolinea: «Con le temperature che si alzano e l’arrivo della primavera abbiamo ripreso le asfaltature delle strade e dei marciapiedi in città. Come Amministrazione mettiamo grande impegno e molte risorse per la migliorare la qualità delle nostre strade, perché da questo dipende la sicurezza della circolazione ma anche il decoro della città. A questi lavori ne seguiranno naturalmente altri. Non sono grandi opere, ma la somma di questi piccoli interventi alla fine fa la differenza per la qualità della nostra città. Naturalmente i lavori tengono conto anche delle segnalazioni dei cittadini la cui collaborazione è preziosa e gradita».