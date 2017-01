Asma e Bpco, anche Padova tra le città con più malati alle vie respiratorie in Veneto

I veneti malati alle vie respiratorie sono oltre 600mila: 270mila le persone affette da Bronconeumopatia cronica ostruttiva e asma bronchiale (Bpco), 340mila quelli con asma grave. Le città più colpite, dopo Venezia e Verona, si classifica anche Padova: la prima conta 18mila malati di asma e 14mila di Bpco, per Verona circa 18mila di asma e 14mila di Bpco, per Padova 14500 per asma e 11500 per Bpco. Sono 9 milioni gli italiani malati di Bpco; 3 milioni quelli colpiti dall'asma. Più di 300mila quelli con asma grave.

MORTALITÀ DELL'1,5%. "Le malattie cronico ostruttive delle vie respiratorie in Veneto rappresentano già la terza causa di morte - rileva il professor Roberto Dal Negro, che presiede il congresso nazionale sulle malattie respiratorie - nonostante in tutto il mondo questa proporzione fosse attesa per il 2030. Si è registrato un indice di mortalità dell'1,5%. Le più fatali sono le malattie cardiovascolari con 7/100, mentre al secondo posto nel ranking figurano le neoplastiche. Questi dati sono validi per tutte le sette province della Regione".



OSPEDALIZZAZIONI. Il Veneto, inoltre, è tra le regioni in Italia che ricorre meno alle ospedalizzazioni per Bpco. Un dato importante, che sottolinea un sistema che, forse, va meglio rispetto ad altre regioni del nostro Paese. "E' alta, in Italia, la percentuale (12-15%) di ricoveri inappropriati - spiega Dal Negro - che potrebbero essere gestiti sul territorio, in maniera ben più appropriata". Spiccano per buona condotta anche Lombardia, Friuli Venezia Giulia ed Emilia Romagna. "Non è dimostrato, né certo, però - conclude Dal Negro -, che questi numeri corrispondano ad un effettivo miglioramento o peggioramento delle condizioni di salute - precisa il presidente del Congresso - perché potrebbe essere una conseguenza della forte limitazione delle ospedalizzazioni richiesto dalle istituzioni negli ultimi anni".