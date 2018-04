“Aspettando DIGITALmeet”, il ciclo di incontri per presentare i temi della nuova edizione

DIGITALmeet, il più grande e diffuso festival italiano sul mondo del digitale, torna dal 17 al 21 ottobre con lo slogan “Scopri, usa, sogna, crea” e con un programma improntato alla filosofia del bottom up, che verrà definito anche sulla base delle indicazioni raccolte con l’iniziativa “Proponi il tuo evento”.

La nuova iniziativa

Il festival, nato nel 2013 e cresciuto in modo esponenziale, ha chiuso il 2017 con 143 eventi in 70 location, 300 speaker e 19mila presenze in dieci regioni. Per la nuova edizione arriva anche l’antipasto: Fondazione Comunica e Talent Garden Padova lanciano la prima edizione di “Aspettando DIGITALmeet”, un ciclo di incontri pensati per preparare il terreno del festival e presentare in anteprima alcuni temi della prossima manifestazione come security, salute, turismo e food.

Gli appuntamenti in città

Il battesimo del nuovo format è avvenuto lunedì 26 febbraio all’Hotel Villa Malaspina di Castel d’Azzano nel Veronese, dove Gianluigi Cogo, membro del comitato scientifico di DIGITALmeet, ha presentato “DIGITALmeet 2018: il digitale che mette al centro i territori” nell’ambito del ciclo “Incontri con l’innovazione digitale”, organizzato con la Direzione Editoriale di H-Farm. Sabato 12 maggio, nell’ambito del Festival Biblico di Padova, l’aula magna di palazzo Bo ospiterà “Per un’etica del digitale”: esperti di comunicazione ed etica, docenti, formatori, professionisti, genitori, associazioni e istituzioni parleranno di fake news, gioco d’azzardo online, social media e conversazioni WhatsApp, scrivendo insieme “Un manifesto per diffondere il bene nell’ambiente digitale”. L’incontro sarà moderato da Gianni Potti, presidente di Fondazione Comunica e founder DIGITALmeet. Mercoledì 6 giugno, sempre a Padova, DIGITALmeet parteciperà anche a PAsocial Day Padova 2018, dove si parlerà del digitale in relazione a temi come cultura, turismo, istruzione e sanità.