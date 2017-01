Assalti bancomat in tutto il Veneto, banditi su auto truccata e blindata: arrestati tre giostrai

Viaggiavano su una Bmw M3 rubata con motore truccato e vetri blindati seminando il terrore in tutto il Veneto: in manette tre malviventi accusati di tentato furto aggravato e uso di materiale esplosivo. Si tratta di A.G., 38enne, residente a Mirano (Venezia), ora in carcere a Venezia e R.M. 44enne, residente in un campo nomadi di Spresiano (Treviso), portato in carcere a Treviso.

TRE ARRESTI. È stato inoltre comunicato l'ordine di arresto in carcere per O.D., 53enne, veneziano, unico imputato per la tentata rapina alla gioielleria Zancan di Ponte di Nanto (Vicenza) da dove sono partite le indagini. Episodio avvenuto nel febbraio 2015 e balzato agli onori della cronaca per il conflitto a fuoco con il benzinaio Graziano Stacchio.

DUE COLPI NEL PADOVANO. O.D. era entrato nel mirino degli inquirenti per un assalto al bancomat della filiale della banca Popolare di Vicenza a Mira (Venezia), commesso il 4 giugno 2015. I carabinieri del nucleo investigativo di Vicenza ritengono che questa banda abbia compiuto anche altri due colpi a Este e Campodarsego (Padova) e uno non portato a termine al centro commerciale Giardini del Sole a Castelfranco Veneto (Treviso). L'auto utilizzata dai malviventi è stato ritrovata in un garage a Fossò (Venezia).