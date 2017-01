Colpo alla Antonveneta di Massanzago, ladri fanno esplodere bancomat: via col denaro

Fanno saltare il bancomat di via Roma a Massanzago e scappano con il denaro.



IL FURTO. Il furto è avvenuto nella filiale della banca Antonveneta nella notte tra giovedì e venerdì: i predoni sono entrati in azione attorno alle 3 di notte e, dopo aver applicato l'esplosivo, hanno fatto saltare la cassa automatica. La banda è quindi scappata con il bottino a bordo di un mezzo in direzione Noale, Venezia. Il danno è in fase di quantificazione, coperto da assicurazione. Una telefonata anonima ha allertato i carabinieri che stanno indagando sull'accaduto.