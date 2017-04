Massanzago, nuovo assalto al bancomat dell'Antonveneta: è il terzo dall'inizio dell'anno

Nuovo assalto al bancomat della filiale di Massanzago dell'Antonveneta. L'istituto di credito di via Roma era già stato preso di mira dai ladri altre due volte dall'inizio dell'anno: la prima in gennaio e la seconda in febbraio.

TRE ASSALTI IN QUATTRO MESI. L'ultimo colpo è stato messo a segno nella notte tra lunedì e martedì, alle 3.40 circa. I malviventi hanno fatto saltare con dell'esplosivo lo sportello per il ritiro delle banconote per poi fuggire via con il bottino, ancora in fase di quantificazione. Sul posto i carabinieri, che hanno dato avvio alle indagini per individuare i responsabili, che si sarebbero dileguati a bordo di una station wagon di colore scuro.