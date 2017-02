Cronaca Due Carrare / Via Roma

Assalto esplosivo al bancomat della Banca Annia di Due Carrare: ladri in fuga a mani vuote

Nella notte tra martedì e mercoledì. Colpo alla filiale di via Roma. Quattro banditi in fuga su un'auto grigia. Bottino nullo. Indagini dei carabinieri in corso