Assalto al bancomat della filiale di Banca Antonveneta, ladri fuggono a bordo di un'auto

Ignoti, nella notte tra venerdì e sabato, hanno fatto saltare il bancomat della Banca Antonveneta di Candiana con dell'esplosivo.

LADRI IN FUGA. Il dispositivo "marmotta" è stato rinvenuto sul posto dai carabinieri intervenuti in via Roma per il sopralluogo. Da quanto si è appreso i ladri sono poi fuggiti con il bottino a bordo di un'auto.