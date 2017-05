Cronaca Villafranca Padovana / Via Giacomo Matteotti

Assalto alla Cassa di risparmio del Veneto, il colpo sfuma: ladri in fuga a mani vuote

Sono entrati in azione mercoledì notte, in via Matteotti, a Villafranca Padovana con l'intento di far saltare il bancomat. Sul caso indagano i carabinieri