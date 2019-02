Assalto al bancomat, banditi traditi dall'esplosivo. É caccia alla banda

L'assalto è scattato all'1.30 della notte tra martedì e mercoledì. Obiettivo del commando la filiale di banca Antonveneta in piazza del Mercato a Mestrino.

Colpo a vuoto

Il piano doveva essere quello di far saltare la cassa automatica esterna con dell'esplosivo per poi estrarre i contanti ma l'inesperienza o una carica insufficiente hanno mandato a monte il disegno criminale. L'esplosione ha arrecato alcuni danni alla struttura, ma non tali da riuscire a sventrare lo sportello.

Le indagini

L'edificio dove ha sede l'istituto di credito è isolato al centro della piazza, ma a pochi metri è circondato da palazzine i cui abitanti hanno udito distintamente il botto provocato dall'esplosivo, allertando immediatamente i carabinieri mentre i banditi, che con ogni probabilità hanno agito in gruppo, sono scappati a forte velocità. I testimoni non sono stati in grado di identificare il veicolo, perciò gli inquirenti stanno visionando le telecamere di zona per risalire a targa e modello. Sul posto i carabinieri di Mestrino e i colleghi del Radiomobile di Vicenza per eseguire i rilievi alla ricerca di tracce utili all'identificazione dei delinquenti. Un caso analogo si è verificato la notte tra venerdì e sabato a Limena, dove però il colpo è andato a segno.