Este, assalto al bancomat nel cuore della notte: è caccia ai banditi dell'Audi grigia

Il forte botto ha svegliato diverse persone, nel cuore della notte tra venerdì e sabato. A saltare è stato il bancomat della filiale della Banca di credito cooperativo delle Prealpi di via Europa 35, a Sant'Urbano località Ca' Morosini (Este).

LA BANDA.

Il venerdì di solito il bancomat viene caricato con parecchio contante in vista dei prelievi più consistenti durante il fine settimana. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per i rilievi del caso. Dalle immagini delle telecamere di sorveglianza è emerso che i banditi erano a bordo di un'Audi station wagon di colore grigio. La stessa auto è già stata notata in altri colpi messi a segno ai danni di sportelli bancomat.