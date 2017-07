Assalto al bancomat nell’Alta, oscurate le video-camere: ladri in fuga a mani vuote

Assalto al bancomat della cassa di risparmio del Veneto a Villafranca nella notte tra martedì e mercoledì. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per i rilievi.

NESSUN BOTTINO. Ignoti hanno tentato di forzare il bancomat in via Matteotti utilizzando un flessibile. Dopo aver oscurato le videocamere di sorveglianza con la vernice, hanno provato a rubare all’interno senza riuscirvi. I malviventi non hanno asportato nulla.